У Тернополі жінка стала жертвою інтернет-шахрайства на 117 тисяч гривень. Потерпіла замовила меблі в самозванця й залишилася без товару і без грошей.

Про це інформує відділ комунікацій поліції Тернопільської області.

До правоохоронців звернулася жителька міста 1990 року народження. За словами заявниці, невідома особа, яка представилася працівником інтернет-магазину профільних меблів, запевнила її у виготовленні та доставці товару. Згодом зловмисник шляхом обману заволодів коштами потерпілої на загальну суму 117 000 гривень.

Жінка добровільно переказала гроші на банківський рахунок. Однак до сьогодні товари вона не отримала, а «продавець» перестав виходити на зв’язок та не відповідає на неодноразові телефонні дзвінки та повідомлення.

За даним фактом поліцейські проводять розслідування і розшукують шахрая.

Правоохоронці також закликають громадян бути обачними під час онлайн-покупок.

Не переказуйте кошти наперед незнайомим продавцям, перевіряйте інформацію про інтернет-магазини та користуйтеся післяплатою, коли це можливо.

Якщо ви стали жертвою шахрайства — негайно звертайтеся до поліції за номером 102.

