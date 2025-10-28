У селі Трибухівці на місцевому стадіоні відбувся «золотий» матч, який визначив чемпіона Тернопільської області 2025 року. У головному футбольному матчі сезону «Агрон» з Великогаївської громади переміг з мінімальним рахунком ФК «Борщів» – 1:0.

Як повідомила Асоціація футболу Тернопільщини, за підсумками регулярного чемпіонату, борщівська та великогаївська команди набрали однакову кількість очок – по 52. Згідно з регламентом, між цими колективами і був призначений додатковий матч, переможець якого мав назвати кращу аматорську команду Тернопільської області 2025 року.

Традиційно, матчу передували виконання Гімну України, а також усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих військових та цивільних у російсько-українській війні. Опісля перший удар по м’ячу в «золотому» матчі зробив військовослужбовець Збройних сил України з Трибухівської громади Андрій Миколайович Тернавський.

У перерві матчу за номерами програмок, які підготувала Асоціація футболу Тернопільщині та які були розповсюджені за благодійний внесок між вболівальниками, відбувся розіграш призів від організаторів спортивного дійства – футбольних м’ячів та іншої атрибутики. До слова, на підтримку ЗСУ під час матчу було зібрано 11 900 гривень. Зібрані кошти були передані Андрію Тернавському для потреб військової частини, в якій він проходить службу.

Щодо перебігу самого матчу, то у ньому команди більше подбали про захист власних воріт. Тому й гольових моментів було створено обмаль з обох сторін. Рахунок на початку зустрічі відкрила команда «Агрон». Після стандарту у виконані Юрія Соколовського з правого флангу, продовжив в політ м’яча Ігор Кохман, а добив смугастого у сітку кращий бомбардир чемпіонату області Тарас Гром’як, для якого це був 20-й м’яч у сезоні. Далі було багато боротьби, силових єдиноборств, порушень правил, чимало разів арбітрові матчу Олегу Когуту довелося витягувати з кишені картки, а от до небезпечних моментів справа майже не доходила. Можна згадати хіба що епізоди, в яких пробивали головою Тарас Гром’як, Роман Андрієшин та Артем Гайдаш.

З врахуванням компенсованого часу, ФК «Борщів» мав у другому таймі 27 хвилин чисельної переваги (за два попередження з поля був вилучений Іван Федчишин). «Агронівці» грамотно побудували оборону, а коли її намагалися пройти футболісти борщівської команди, то надійно зіграв голкіпер «Агрона» Іван Рогаль. У підсумку великогаївська команда втримала ворота на замку до фінального свистка.

Як відзначив після поєдинку президент ФК «Агрон» Юрій Березовський, «завжди приємно перемагати. І чим важче – тим цінніше і приємніше!»

Перемога в «золотому» матчі забезпечила великогаївській команді чемпіонський титул 2025 року, а загалом для «Агрона» – це п’ята поспіль перемога у чемпіонаті області (2021-25 рр.) та восьма в клубній історії (2017-19 рр. та 2021-25 рр.).

ФК «Борщів» – «Агрон» (Великогаївська громада) – 0:1 (0:1)

26 жовтня. Трибухівці. Сільський стадіон. 600 гл. +14 град.

Арбітр – Олег Когут (Тернопіль), асистенти – Олег Мімнонов (Тернопіль), Роман Островський (Тернопіль).

Спостерігач арбітражу – Іван Сокіл (Тернопіль).

ФК «Борщів»: Шеремета, Трух, Дитиняк (Альохін, 85), Стриєшин, Чемерейко, Шейко (Павлусь, 79), Божко, Сташків, Полянчук-к, Царюк, Гайдаш. Заміна: Кравчук, Дубчак, Чеснік, Волохатий, Р. Кривий, Чорний.

«Агрон»: Рогаль, Скакун, Андрієшин, Махінка, Соколовський-к, Кохман, Гром’як, Білик, Мостовий, Федчишин, Б. Семенець (Понєдєльнік, 78).Заміна: Мазур, Тяпкін, Ваврик, Щербатюк, Луцик, Онищук, Ковалик, Кобеля.

Гол: Тарас Гром’як (6).

Попереджені: Іван Федчишин (26), Олег Чемерейко (27), Арсен Шейко (45+2), Денис Махінка (66), Богдан Семенець (78), Тарас Гром’як (83), Андрій Скакун (87), Валентин Білик (90+4), Ігор Кохман (90+6), Сергій Полянчук (90+6), Арсен Сташків (90+6).

Вилучений: Іван Федчишин (69, друге попередження).

Тактична розстановка

ФК «Борщів» (1х4х5х1)

Воротар – Тимофій Шеремета

Центральні захисники – Володимир Дитиняк та Дмитро Стриєшин

Правий захисник – Андрій Трух

Лівий захисник – Олег Чемерейко

Опорний півзахисник – Арсен Шейко

Піднападники – Арсен Сташків та Олександр Божко

Правий півзахисник – Сергій Полянчук

Лівий півзахисник – Арсен Царюк

Нападник – Артем Гайдаш

«Агрон» (1х4х5х1)

Воротар – Іван Рогаль

Центральні захисники – Роман Андрієшин та Денис Махінка

Правий захисник – Юрій Соколовський

Лівий захисник – Андрій Скакун

Опорний півзахисник – Ігор Кохман

Піднападники – Валентин Білик та Володимир Мостовий

Правий півзахисник – Іван Федчишин

Лівий півзахисник – Тарас Гром’як

Нападник – Богдан Семенець.

