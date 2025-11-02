Бук лісовий (Fagus sylvatica L.) – благородний та могутній мешканець наших лісів.

Від величавих дерев бука лісового, що переривається хіба подихом вітру, огортає відчуття спокою. Здається, що то не стовбури дерев, а колони, виточені з сірого граніту, який аж іскриться від лагідного сонячного проміння. А його жовте або червоно-коричневе осіннє листя додає особливої чарівності медобірському лісу.

У природному заповіднику «Медобори» проходить східна межа поширення бука лісового. У молодому віці він росте повільно, і лише з 10 років ріст його прискорюється. Вибагливий до вологості повітря, теплолюбний, досить тіневитривалий.

Фото Галини Оліяр.

Подобається це: Подобається Завантаження…