У Бухаресті 17-річна Аліна Савка дебютувала у складі Національної збірної України з футболу в товариському матчі проти Румунії.

Аліна – студентка ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ», і саме під час навчання в університеті розпочався її шлях до футболу.

Колишній футболіст тернопільської «Ниви» привів юну Аліну до відомого на Тернопільщині футбольного тренера – Володимира Анатолійовича Левчука, старшого викладача кафедри фізичної реабілітації і спорту Західноукраїнського національного університету.

Спершу Володимир сумнівався, адже дівчинка була ще зовсім маленькою, а в його групі займалися дівчата 13-14 років. Проте після першого тренування, яке відбулося на стадіоні ЗУНУ, тренер побачив її талант і сказав: «Залишайся, ти повинна тренуватися».

Саме Володимир став тим наставником, який помітив і допоміг розкрити потенціал юної спортсменки, що нині прославляє Тернопільщину та Західноукраїнський національний університет на міжнародній арені.

Уже в 13 років Аліна Савка отримала запрошення до найсильнішої української жіночої команди – «Ворскли» (Полтава). Хоч дебютувати у професійному футболі можна лише з 15 років, дівчина терпляче чекала свого часу, і згодом стала справжнім лідером команди.

З «Ворсклою» Аліна виграла Чемпіонат і Кубок України, виступала у Лізі чемпіонів та Кубку Європи УЄФА, а також була капітаном збірної України WU-17.

У жовтні цього року, ще у віці 16 років, Аліна Савка отримала перше запрошення до Національної збірної України, а вже 28 жовтня здійснила свою мрію – вийшла на поле у складі головної команди країни, замінивши Ніколь Козлову на 89-й хвилині.

Попереду – нові матчі, великі перемоги й здійснені футбольні мрії.

Подобається це: Подобається Завантаження…