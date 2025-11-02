З 1 листопада 2025 року в українських водоймах розпочинається осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах, яка триватиме до початку нерестового періоду 2026 року.

Про це повідомили в Держагенстві з меліорації та рибного господарства України.

Для охорони та створення сприятливих умов зимівлі водних біоресурсів територіальними управління Держрибагентства видано відповідні накази із зазначенням переліків та меж зимувальних ям, де вилов риби заборонено.

Переглянути документи можна за посиланням https://cutt.ly/Pr7HW1yu

Риболовля у цей період дозволяється за межами зимувальних ям – зимовими вудками та жерлицями всіх видів із криги або, у разі відсутності льодового покриву, нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгами всіх видів із використанням штучної чи природної принади, загальна кількість гачків на яких не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку.

Крім того, необхідно пам’ятати, що в осінньо-зимовий період (від льодоставу до скресання криги) забороняється використання знарядь лову, оснащених гачками, відстань у яких від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм. Водночас протягом усього року заборонено використання одинарних, з’єднаних між собою, подвійних і потрійних гачків без блешні, природної або штучної принади.

За недотримання зазначених норм передбачено покарання – від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.

«Забезпечення належної охорони риби у зимувальних ямах є надзвичайно важливим для збереження водних біоресурсів. У цей період водні мешканці особливо вразливі, тому дотримання встановлених обмежень на вилов дозволяє їм спокійно пережити зиму та успішно розпочати весняний нерест. Ми посилюємо контроль на водоймах і закликаємо рибальську спільноту до відповідальності та неухильного дотримання вимог законодавства», – зазначив Голова Держрибагентства Ігор Клименок – Igor Klymenok.

У Держрибагентстві функціонує всеукраїнська «гаряча лінія»: 0 (800) 50-52-50. Якщо ви помітили порушення рибоохоронного законодавства, просимо невідкладно повідомляти за вказаним номером телефону.

