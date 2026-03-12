Там, де щодня народжуються нові життя, добре знають ціну донорської крові.

У Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр “Мати і дитина” відбулася виїзна донація. До неї долучилися 70 донорів. Це черговий рекорд для таких акцій.

Спільно вдалося зібрати понад 30 літрів крові.

Під час пологів інколи виникають ситуації, коли донорська кров потрібна негайно. Саме тому медики й працівники центру особливо підтримують донорський рух.

«Дякуємо! Ваша кров рятує життя», – зазначили у Тернопільському центрі крові.