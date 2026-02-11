Коротко – так, спаржу можна заморожувати. Але є один важливий етап, без якого результат вас навряд чи порадує. Нижче – все, що варто знати: як правильно заморожувати спаржу, як її готувати та де найкраще використати.

Чому спаржа ідеально підходить для заморожування?

Спаржа – це овоч, який легко полюбити. Вона корисна для організму, швидко готується і смакує навіть у найпростіших стравах. Її часто додають до страв “в одній сковороді” та швидких вечерь.

Хоча імпортну спаржу можна знайти на прилавках магазинів цілий рік, сезон української спаржі припадає на квітень – червень. Якщо вам пощастило зібрати або купити свіжу спаржу у великих обсягах – заморожування найкращий спосіб, щоб зберегти її смак та користь надовго.

Як правильно заморозити спаржу?

Свіжу спаржу насправді легко заморожувати, і після цього вона добре підходить для більшості страв. Хоча для салатів краще використовувати свіжу спаржу– заморожена спаржа чудово поводиться у запіканні, пастах, стір – фраях і гарячих стравах. Часто її навіть не потрібно розморожувати.

Головний секрет – бланшування.

Щоб спаржа після морозилки залишалася смачною та яскраво – зеленою, її обов’язково потрібно бланшувати:

Опустіть пагони спаржі в киплячу воду на кілька хвилин; Одразу перкладіть в крижану воду, щоб зупинити процес приготування; Добре відцідіть та обсушіть спаржу.

Бланшування допомагає:

Зменшити втрату вітамінів;

Зберегти структуру овочу;

Запобігти потемнінню та млявій структурі після заморожування.

Ще один важливий крок – швидке заморожування.

Замість того, щоб складати спаржу в один пакет, краще розкласти її одним шаром і швидко заморозити. Так пагони не злипнуться між собою, і ви зможете діставати рівно стільки, скільки потрібно.

Як готувати заморожену спаржу?

У більшості випадків розморожувати спаржу не потрібно. Просто збризніть її олією, додайте спеції і запікайте смажте або готуйте на грилі. Також її можна прямо із морозилки класти на сковороду, вок, пасту чи овочеві страви. За смаком у багатьох рецептах вона не поступається свіжій.

Заморожування чудовий спосіб насолоджуватися спаржею протягом всього року, навіть поза сезоном. Головне не пропустити бланшування спаржі та зробити її швидке попереднє заморожування. Саме ці два кроки допомагають зберегти яскравий колір, приємну текстуру та смак спаржі.