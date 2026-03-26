В Україні з 1 січня триває кампанія щорічного декларування за звітний 2025 рік. Вона завершується менше ніж через тиждень – 1 квітня.

До цього часу декларації мають подати, зокрема, і деякі категорії військовослужбовців.

Порядок та терміни подання декларацій визначені Законом України «Про запобігання корупції».

Міністерство оборони України нагадує, хто саме з військових має задекларувати доходи, а хто може цього не робити.

Хто з військовослужбовців зобов’язаний подати декларацію

Згідно із Законом, обовʼязково задекларувати доходи мають такі категорії військовослужбовців і державних службовців периметра Міноборони:

міністри та їхні заступники;

військовослужбовці апарату Міністерства оборони України (зокрема відряджені);

члени військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій (зокрема відряджені);

військовослужбовці ТЦК та СП (крім осіб рядового складу підрозділів охорони);

особи, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт та послуг оборонного призначення або контролюють їх якість.

Усі зазначені вище категорії мають подати декларації не пізніше ніж опівночі 31 березня 2026 року.

Що потрібно врахувати перед поданням декларації

Подання декларації відбувається через сайт Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Перш за все переконайтеся, що у вас є робочий електронний підпис (КЕП). Отримати його можна, наприклад, в банку, податковій або через Дія.Підпис. Перевірте актуальність своєї пошти – чи є доступ до електронної скриньки, яка вказана у вашому кабінеті НАЗК.

Також зберіть виписки з банків, документи на нерухомість та авто (ваші та членів сім’ї) та інші документи в разі необхідності.

Кому з військовослужбовців не потрібно подавати декларацію

Закон визначає, що на період дії воєнного стану декларації не подають:

військові посадові особи, що проходять військову службу за контрактом (рядового, сержантського, молодшого офіцерського складу);

мобілізовані військовослужбовці, резервісти та призвані особи офіцерського складу;

працівники соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, науки, культури та спорту (крім керівників).

Декларування доходів для військовослужбовців – це важливий інструмент підтвердження доброчесності.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.