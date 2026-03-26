Вибухотехніки Головного управління Національної поліції Тернопільщини у складі зведеного загону розміновують території Харківської області. Їхня робота – це не лише пошук і знешкодження вибухонебезпечних предметів, а й постійна боротьба з новими видами загроз, які використовує ворог.



Як зазначає начальник управління ВТС ГУНП в Тернопільській області Ігор Васьків, одним із головних завдань групи є проведення спеціальних робіт із розрядження та знешкодження ворожих безпілотників, які потрапляють на підконтрольну територію або були збиті підрозділами Збройних сил України. Особливу небезпеку становить те, що такі літальні апарати часто оснащені елементами пасток. Саме тому будь-яка помилка може мати фатальні наслідки, а кожна операція вимагає максимальної обережності та професіоналізму.



Не менш складною залишається робота із вилучення та знищення ворожих боєприпасів, які не здетонували після обстрілів. Такі предмети становлять смертельну загрозу для цивільного населення, адже можуть вибухнути у будь-який момент. Саме тому вибухотехніки працюють швидко, але водночас надзвичайно обережно, часто – під ризиком повторних ударів.



Служба вибухотехніків – це щоденна робота в умовах підвищеної небезпеки, яка потребує не лише знань і досвіду, а й витримки, мужності та холодного розуму. Завдяки їхній роботі вдається зберегти життя мирних людей і зробити звільнені території безпечнішими.





