Це не стихія. Це – наслідок людських дій, зазначають в обласній ДСНС.

Лише за 25 березня на Тернопільщині виникло ще 9 пожеж на відкритих територіях, понад 2,8 га випаленої землі.

Суха трава і сміття не загоряються самі. У більшості випадків – це підпали або елементарна недбалість.

Один недопалок чи сірник – і вогонь за лічені хвилини виходить з-під контролю. Далі – ризик для господарств, будинків і людей.

Рятувальники щодня ліквідовують наслідки того, чого можна було не допустити.

«Не паліть сухостій і не спалюйте сміття. Це пряма загроза і відповідальність перед законом», – наголошують у ДСНС.