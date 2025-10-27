У першій половині робочого тижня очікується нестійка з невеликими дощами та поривчастим вітром погода. На кінець тижня істотних опадів не передбачається, а температурні показники підвищаться.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

28 жовтня в області – хмарно з проясненнями. Вночі невеликі дощі. Вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, вдень 8-13 градусів.

У Тернополі – хмарно. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 10-12 градусів.

