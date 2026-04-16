З метою збереження та популяризації українських народних традицій у Західноукраїнському національному університеті відбулися Великодні гаївки «На струнах Великодня». Дійство організували студенти факультету фінансів та обліку.

У межах заходу молоді люди відтворили автентичну атмосферу весняних святкувань. Студенти представили гаївки, веснянки та обрядові пісні, які вони виконували у супроводі традиційних рухів і хороводів, що відтворюють глибокий зміст українських обрядових практик. До святкової події активно долучилися не лише учасники, а й гості, які пізнавали елементи народних обрядів у живому форматі.

Гаївки – це не просто пісні, а символ єдності та духовна пам’ять наших предків, яка передається з покоління в покоління.