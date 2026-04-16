У Ватикані схвально відгукнулися про поштову марку «25 років візиту Св. Папи Івана Павла ІІ в Україну».

Розробив її на замовлення Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, з благословіння митрополита Теодора Мартинюка тернопільський художник Олег Кіналь.

«Під час пастирського візиту 27 червня 2001 року св. Папи Івана Павла II в Україну, Вселенська Церква проголосила блаженними 27 новомучеників за віру Української Греко-Католицької Церкви. До події створюю серію портретів для конвертів «БЕАТИФІКАЦІЯ НОВОМУЧЕНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ».

Керівник проєкту – митрофорний протоієрей Андрій Іван Говера. Концепція краєзнавиці Наталії Кіналь. Художник Олег Кіналь.

Пам’ятні погашення поштовї серії відбудуться в парафіях і храмах УГКЦ Тернопільщини, Львівщини, Івано-Франківщини.

Погашення проведуть: Тернопільське обласне товариство філателістів ім. І. Чернявського АсФУ, відомі філателісти: Михайло Тимошик, Володимир Повстюк, Орест Василь Дідух.

Марку надрукують для конвертів Укрпошти в серії “Власна марка”!, йдеться на фейсбук-сторінці Kinal Oleg.