Мир украшений в 2026 году сосредоточен на поиске баланса между «тихой роскошью» и смелым самовыражением. Тренды стали более тактильными и персонализированными.

Главный девиз сезона – индивидуальность. В моде нет жестких запретов. Основная задача бижутерии сегодня- не просто дополнить наряд, а стать его центральным элементом.

Ювелирная бижутерия – украшения высокого качества, выполненные из недрагоценных металлов с напылением драгоценных, созданные по ювелирным технологиям.

Флористика и анималистика

Крупные цветы (особенно розы и антуриумы) и фигурки животных – на пике популярности. Акцент – стильные xuping кольца и огромные броши-цветы из ткани или металла, которые крепятся на лацкан пиджака, воротник или даже на пояс.

Бохо-шик и природные материалы

Тренд на экологичность вернул в моду украшения из натуральных элементов. Деревянные браслеты, колье из поделочных камней (яшма, малахит, тигровый глаз и др.), а также использование текстильных элементов и шнуров.

Эстетика – xuping цепочка должна выглядеть так, будто ее привезли из путешествия или нашли в винтажной лавке.

Массивные «дутые» формы: Chunky Jewelry

Стиль 80-х трансформировался в более футуристичные и обтекаемые формы. Серьги-капли (дропы), объемные кольца-купола и толстые цепи с гладкими звеньями.

Материалы – глянцевый металл (золото и серебро), который выглядит так, будто он расплавлен.

Жемчуг «неправильной» формы: Baroque Pearl

Классический круглый жемчуг уступил место барочному – асимметричному, с неровностями и уникальным рельефом. В моде сочетание жемчуга с грубыми металлическими цепями или кожаными шнурками. Это лишает его излишней чопорности.

Многослойность и микс металлов

Правило «не смешивать золото с серебром» окончательно ушло в прошлое. Можно сочетать несколько тонких цепочек разной длины с одной массивной. Носить серебряные и золотые кольца на одной руке, это создает динамичный, современный образ.

Советы стилистов

Правило одного акцента – если выбор – массивные, гиперболизированные серьги, шею лучше оставить свободной. И наоборот – крупное колье сочетается с лаконичными пусетами.

Бижутерия поверх одежды – сейчас модно надевать жесткие браслеты-каффы поверх рукавов рубашек или водолазок, а колье – прямо на воротничок застегнутой блузы.

Геометрия и лицо – выбирать форму украшений, контрастную типу лица. Если черты мягкие и округлые – добавить четких линий и острых углов. Если лицо графичное – смягчить его обтекаемыми формами.

Не бояться «медицинского золота» – качественные сплавы с гальваническим покрытием сегодня выглядят неотличимо от ювелирных изделий, но позволяют менять гардероб аксессуаров чаще.

Популярный термин для обозначения сплавов, которые визуально идентичны золоту 585 пробы, не темнеют и обладают высокой износостойкостью.