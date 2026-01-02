Календар матчів Тернопільської футзальної ліги 3-4 січня
АФТ пропонує календар матчів Тернопільської футзальної ліги: 1, 2, 3 ліги – 8 тур, вища ліга – 8 та 9 тури, які відбудуться 3-4 січня.
3 січня (субота) / ФОК. Вища ліга. 8 тур
18:00 «Вікнини» (Вікно) – «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль)
19:00 «OPEN TECK» (Тернопіль) – «Сокіл» (В. Березовиця)
20:00 «Поділля 0352» (В. Березовиця) – МФК «Тернопіль»
21:00 ФК «Тернопіль-Ветеран» – «Вікторія» (В. Бірки)
4 січня (неділя) / ФОК. Вища ліга. 9 тур
18:00 «Вікторія» (В. Бірки) – «OPEN TECK» (Тернопіль)
19:00 ФК «Тернопіль-Ветеран» – «Вікнини» (Вікно)
20:00 МФК «Тернопіль» – «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль)
21:00 «Сокіл» (В. Березовиця) – «Поділля 0352» (В. Березовиця)
3 січня (субота) / СК «Політехнік». 8 тур
10:00 «Київхліб» (Тернопіль) – ФК «Залізці»
11:00 «Тернопіль Юнайтед» – «Strong Faith» (Тернопіль)
12:00 «VARTIS» (Тернопіль) – «Карпатська джерельна» (Тернопіль)
13:00 ФК «Гаї Шевченківські» – Спортивна риболовля «Big-Fish»
14:00 ТМР (Тернопіль) – «Серет» (Петриків)
15:00 «Серет-Стандарт» (Вишгородок) – ФК «Нараїв»
16:00 «Говерла» (Дубівці) – «Колос» (Домаморич)
4 січня (неділя) / СК «Політехнік». 8 тур
09:00 «МаксБуд» (Тернопіль) – «Ентузіаст» (Тернопіль)
10:00 ФК «Озерна» – «Стрипа» (Купчинці)
11:00 «Самець» (Підволочиськ) – «Шлях» (Шляхтинці)
12:00 ФК «Максимівка» – «24» (Тернопіль)
13:00 «ELEKS» (Тернопіль) – «Файне місто» (Тернопіль)
14:00 «Медобори» (Галущинці) – ФК «Куропатники»
15:00 «Largo» (Тернопіль) – ФК «Острів»
16:00 ФК «Кобзарівка» – Збірна УБД (Тернопіль)
Усі матчі Тернопільської футзальної ліги можна переглянути на Ютуб-каналі Асоціації футболу Тернопільщини.