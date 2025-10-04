Китай ділиться з росією супутниковими даними для ударів по Україні – розвідка

Китай передає росії супутникові розвіддані, які використовуються для ракетних ударів по Україні, зокрема по стратегічних об’єктах, що належать іноземним інвесторам.

Про це проінформувала Служба зовнішньої розвідки України, повідомляє “Укрінформ”.

За наявними даними, зафіксовано факти тісної взаємодії москви та Пекіна у сфері супутникової розвідки для визначення та уточнення цілей.

Водночас конкретні об’єкти, уражені за допомогою китайських даних, не розкриваються.