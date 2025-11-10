Володимир Сотник із Заліщиків. Світлий, щирий хлопчина. І Воїн. Володя пішов служити ще у 18 років. У його великому доброму серці завжди була Україна. Осиротіли без сина мама і тато, не обійме більше Володю молодший братик. Легких небесних хмаринок тобі, Володю! Тепер твоя така гарна усмішка зігріватиме інші світи…

«Загинув наш земляк, воїн Збройних Сил України — Володимир Сотник, 03. 2002 року народження.

Володя служив Україні ще з часів АТО. Завжди усміхнений, добрий, щирий і світлий — він ніколи не втрачав віри, навіть там, де найважче. Його любов до життя, позитив і відданість побратимам залишаться у серцях кожного, хто його знав.

Герой загинув унаслідок ворожого удару FPV-дрона під час виконання бойового завдання на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Володимира. Поділяємо ваш невимовний біль.

Вічна пам’ять і слава Герою, який віддав життя за Україну», – повідомили у Заліщицькій міській раді.

