У Тернополі розшукують пенсіонера, який пішов з дому й не повернувся.

“Безвісти зниклий — Пастух Володимир Йосипович, 1961 р.н. Середнього зросту. Колір волосся — темний”, — повідомили у поліції Тернопільської області.

Рідні розповіли, що чоловік був одягнений у вельветову сорочку рожевого кольору, сіру жилетку, спортивні штани темно-синього кольору.

“Звертаємось до жителів всіх регіонів України з проханням надати будь-яку інформацію про можливе місце перебування зниклого”, — зазначили у поліції.

Звертатися можна по телефону 0501020236, на лінію 102 чи у найближче відділення поліції.

Подобається це: Подобається Завантаження…