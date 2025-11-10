У Тернополі просять допомогти з пошуками пенсіонера, який не повернувся додому
У Тернополі розшукують пенсіонера, який пішов з дому й не повернувся.
“Безвісти зниклий — Пастух Володимир Йосипович, 1961 р.н. Середнього зросту. Колір волосся — темний”, — повідомили у поліції Тернопільської області.
Рідні розповіли, що чоловік був одягнений у вельветову сорочку рожевого кольору, сіру жилетку, спортивні штани темно-синього кольору.
“Звертаємось до жителів всіх регіонів України з проханням надати будь-яку інформацію про можливе місце перебування зниклого”, — зазначили у поліції.
Звертатися можна по телефону 0501020236, на лінію 102 чи у найближче відділення поліції.