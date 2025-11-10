Руслан Янківський із села Сировари Озернянської громади свій військовий шлях розпочав ще у 2014 році з АТО. Пройшов пекло Іловайського котла. Коли розпочалась велика війна, Руслан знову пішов на фронт. На жаль, життя захисника обірвалося. Руслану було лише 33 роки.

«І знову трагічна звістка. 8 листопада 2025 року передчасно обірвалося життя нашого земляка, Янківського Руслана Васильовича (18.07.1993 р.н.), який народився в селі Сировари Богданівського старостинського округу Озерянської громади.



Свій військовий шлях воїн Руслан розпочав ще у 2014 році, мужньо беручи участь у бойових діях АТО, зокрема, пройшов через пекло Іловайського котла. З початком повномасштабного вторгнення молодший сержант Руслан Янківський без вагань знову став на захист Батьківщини.



На жаль, через проблеми зі здоров’ям він був змушений повернутися додому, де його життєва мандрівка передчасно обірвалася. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам Руслана. Вічна пам’ять та шана Герою!» – повідомили на сторінці Озернянської громади.



