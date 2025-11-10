Піротехніки ДСНС Тернопільщини продовжують виконувати завдання на деокупованих територіях України.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

Щодня наші сапери виконують надзвичайно небезпечну, але життєво важливу місію — очищають українську землю від смертельної спадщини війни.

Два відділення з Тернопільщини нині працюють на Харківщині, де здійснюють гуманітарне розмінування деокупованих територій і населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

У їхньому активі — тисячі знешкоджених вибухонебезпечних предметів: від касетних елементів та артилерійських снарядів і мін до авіаційних бомб. Кожен виявлений і знешкоджений боєприпас — це ще один врятований дім, ще одне безпечне поле, ще одне життя.

Попри ризики, сапери ДСНС щодня повертають безпеку на українську землю.

Рятувальники нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів не торкайтесь їх, телефонуйте 101 або 102.

