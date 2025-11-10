У селі Різдвяни Микулинецької територіальної громади виникла пожежа сушарки кукурудзи.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Пожежа спалахнула 8 листопада близько 6:57. Для її гасіння залучили 4 одиниці спеціальної пожежної техніки та одиницю допоміжної.

Вогонь пошкодив металеві елементи агрегату та знищив 1,5 тонни кукурудзи. Площа загорання становила 20 кв. м.



Завдяки оперативним діям вогнеборців від полум’я вдалося врятувати основну споруду комплексу сушки.

Всі обставини пожежі з’ясовують фахівці.

