За минулі вихідні на Тернопільщині поліцейські затримали п’ять водіїв, які сіли за кермо, не маючи посвідчень. Виявилося, що усіх п’ятьох водійських прав позбавили у суді — за керування в стані сп’яніння.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Знехтували рішеннями судів житель обласного центру, троє мешканці Тернопільського району та один – Кременеччини. Чоловіки були позбавлення водійських посвідчень на різні терміни – хто на рік, а хто – на п’ять. Проте це не стало дл них перешкодою знову сісти за кермо.

Загалом з початку року працівники поліції Тернополя та області склали понад півтори тисячі протоколів за ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння), з них – 163 за повторне керування у стані сп’яніння. У 777 матеріалах водіїв позбавили права керування транспортними засобами.

Поліцейські нагадують, що за водіння без посвідчення передбачена відповідальність. Штраф або позбавлення волі до трьох років може загрожувати тим, хто умисно не виконує вирок, рішення, ухвалу, постанову суду, що набрали законної сили, або перешкоджає їх виконанню.

До слова, згідно із частинами 4 та 5 статті 126 КУпАП любителям їзди без прав доведеться заплатити від 20 400 до 40 800 гривень. Кермувальників, котрих двічі ловили на тому, що їздять без водійського посвідчення, закон позбавляє права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 7 років. Кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду – стаття 382 ККУ передбачає до трьох років позбавлення волі.

