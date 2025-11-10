На Театральному майдані Тернополя водій електросамоката травмував дитину та втік
У Тернополі поліцейські розшукують особу, причетну до травмування дитини на Театральному майдані.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
За попередньою інформацією, 8 листопада близько 15:58 невстановлена особа, керуючи електросамокатом, збила малолітню дівчинку.
“Кермувальник мототранспорту не зупинився і поїхав у напрямку вулиці Руської. Його розшукують правоохоронці”, — розповіли у поліції.
Семирічній дитині надали медичну допомогу без госпіталізації.