У Тернополі поліцейські розшукують особу, причетну до травмування дитини на Театральному майдані.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

За попередньою інформацією, 8 листопада близько 15:58 невстановлена особа, керуючи електросамокатом, збила малолітню дівчинку.

“Кермувальник мототранспорту не зупинився і поїхав у напрямку вулиці Руської. Його розшукують правоохоронці”, — розповіли у поліції.

Семирічній дитині надали медичну допомогу без госпіталізації.

