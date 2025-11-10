У Ланівцях у неділю, 9 листопада, о 13:13 вантажівка в’їхала у приміщення магазину.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля DAF на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав за межі траси і врізався у приміщення магазину на вулиці Залізничній.

На момент аварії в приміщенні перебувала 16-річна місцева жителька. Їй надали допомогу без госпіталізації.

У водія взяли зразок крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі з’ясовують всі обставини ДТП.

