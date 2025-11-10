На Тернопільщині шахраї видали себе за працівників банку та заволоділи грошима пенсіонерки.

Як повідомляє відділ комунікацій поліції в Тернопільській області, постраждала 66-річна жителька одного із сіл. Вона розповіла, що до неї зателефонував незнайомець і назвався працівником банку.

“Під приводом перевірки операцій щодо рахунку та необхідності захисту коштів аферист виманив у потерпілої реквізити її банківської картки. Після цього з рахунку заявниці було списано 20 468 гривень”, — розповіли правоохоронці.

За фактом шахрайства поліцейські розпочали досудове розслідування відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліція Тернопільщини закликає громадян бути обачними:

ніколи не повідомляйте стороннім реквізити банківських карток, коди з SMS чи CVV-код;

не переходьте за сумнівними посиланнями, навіть якщо вони надходять нібито від банків чи державних установ;

у разі підозрілих дзвінків негайно переривайте розмову та самостійно телефонуйте на офіційний номер банку.

Якщо ви стали жертвою або очевидцем шахрайських дій — одразу звертайтеся до найближчого відділення поліції чи телефонуйте на 102.

