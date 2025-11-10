Західноукраїнський національний університет вкотре підтвердив свій високий статус у міжнародному науковому просторі, увійшовши до числа лідерів престижного Scimago Institutions Rankings (SIR) – одного з найавторитетніших світових рейтингів, що оцінює діяльність академічних установ у сфері науки, досліджень та інновацій.

Scimago Institutions Rankings охоплює університети, державні дослідницькі організації, приватні й некомерційні інститути з усього світу, формуючи комплексну оцінку їхньої наукової ефективності. Поточний інноваційний субрейтинг, у якому ЗУНУ посів перше місце, базується на даних за п’ятирічний період (2019–2023 роки) та визначає ті установи, чиї наукові результати мають реальний вплив на технологічний і економічний розвиток.

Особливістю цього рейтингу є глибокий аналіз інноваційної активності: беруться до уваги публікації університету, афілійовані патентні заявки, а також кількість цитувань наукових результатів у патентах. Іншими словами, оцінюється не лише те, скільки досліджень проводять науковці, а й наскільки їхні ідеї стають основою для нових технологій і відкриттів.

У цьому аспекті Західноукраїнський національний університет демонструє стабільно високі результати, підтверджуючи свою роль як одного з провідних центрів наукових інновацій України. Потрапляння ЗУНУ до числа лідерів Scimago – це не лише чергова нагорода, а й визнання міжнародною спільнотою внеску університету у розвиток світової науки та інтелектуальної економіки.

ЗУНУ впевнено крокує у майбутнє, поєднує традиції академічної освіти з сучасними науковими підходами та стимулює розвиток технологій, стартапів та інноваційних проєктів.

