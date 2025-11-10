Нацгвардійці 2 Галицької бригади взяли участь у всеукраїнських змаганнях з адаптивного спорту «Карпатський виклик». Подія об’єднала військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення внаслідок війни. Тих, хто своєю витримкою й силою духу надихає інших.

Учасники долали велотренажер на 30 км, веслували на дистанцію, виконували жим лежачи, та ривок гирі на максимальну кількість повторень за хвилину.

«Адаптивний спорт – це не лише про фізичну форму, а про силу характеру. Наші хлопці доводять, що волю до життя неможливо зламати. Для нас спорт – це шлях відновлення, віра у власні сили й приклад незламності для побратимів», – розповів інструктор з фізичної підготовки тернопільського підрозділу Нацгвардії Роман Яворський.

Представники 2 Галицької бригади показали високі результати: два перших і одне друге місце у своїх категоріях. Їхній приклад доводить, що жодні поранення не можуть стати на заваді бажанню жити повним життям, перемагати й розвиватися.

Надія НІМЕЦЬ.

