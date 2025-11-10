На Тернопільщині провели в останню дорогу захисника Миколу Пилипіва
У смутку Монастириська громада. Відійшов у Вічність військовослужбовець Микола Пилипів. Сьогодні захисника провели в останню земну дорогу. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!
«На жаль, маємо чергову важку втрату у Монастириській громаді.
Відійшов у Вічність військовослужбовець ЗСУ Пилипів Микола Миколайович, 1975 року народження, житель міста Монастириська.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам.
Сьогодні віддали останню шану Воїну», – написали у Монастириській громаді.
Вічна пам’ять!