У смутку Монастириська громада. Відійшов у Вічність військовослужбовець Микола Пилипів. Сьогодні захисника провели в останню земну дорогу. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«На жаль, маємо чергову важку втрату у Монастириській громаді.

Відійшов у Вічність військовослужбовець ЗСУ Пилипів Микола Миколайович, 1975 року народження, житель міста Монастириська.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам.

Сьогодні віддали останню шану Воїну», – написали у Монастириській громаді.

Вічна пам’ять!

Подобається це: Подобається Завантаження…