На соціально-гуманітарному факультеті Західноукраїнського національного університету відбулася Обласна олімпіада з української мови для учнів закладів загальної середньої освіти та студентів фахових коледжів. Захід організовано кафедрою інформаційної та соціокультурної діяльності спільно з Департаментом освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації.

У теплій, дружній атмосфері університетського корпусу зібралися знавці рідного слова – старшокласники, учні ліцеїв та студенти фахових коледжів із Тернополя, Теребовлі, Кременця та Скориків. Молодь продемонструвала не лише глибокі знання, а й справжню любов до української мови – мови, що є основою національної ідентичності та духовної єдності.

На урочистому відкритті до учасників із вітальними словами звернулися декан соціально-гуманітарного факультету професорка Оксана Гомотюк, директор Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації Ольга Хома, консультант Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Леся Гапон та голова журі -професорка Ірина Шкіцька.

Оксана Гомотюк наголосила: «Мова – це серце нації. Саме через слово ми пізнаємо світ, осмислюємо власну історію і формуємо майбутнє. Сьогоднішня олімпіада – це не просто змагання, а свято любові до рідного слова, до знань, до України. Приємно бачити стільки молодих, талановитих, небайдужих людей, які усвідомлюють, що володіння мовою – це ознака культури, гідності й громадянської зрілості. Ми пишаємося, що наш університет є майданчиком, де народжується успіх і формується майбутня еліта України».

Ольга Хома, звертаючись до учасників, підкреслила значення таких ініціатив: «Сьогодні, коли Україна виборює свою свободу й незалежність, важливо як ніколи берегти, плекати й утверджувати українську мову. Саме вона є нашою зброєю, нашою силою, нашим кодом. Такі заходи, як ця олімпіада, виховують покоління, яке не просто грамотно пише й говорить, а глибоко усвідомлює значення мови для держави. Дякую Західноукраїнському національному університету за те, що створює простір, у якому молодь росте свідомою, освіченою й патріотичною».

Після виконання олімпіадних завдань учасники мали можливість ознайомитися зі спеціальностями соціально-гуманітарного факультету, поспілкуватися зі студентським активом, пройтися корпусом і відчути атмосферу яскравого студентського життя Західноукраїнського національного університету.

За результатами інтелектуальних змагань переможцями стали:

І місце – Анастасія Ковалів (ТНВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич»);

ІІ місце – Віктор Вельгач (Тернопільська ЗОШ І–ІІІ ступенів №18), Анна Попик (Тернопільська ЗОШ І–ІІІ ступенів №4);

ІІІ місце – Артур Думанський (Тернопільська ЗОШ І–ІІІ ступенів №24), Вікторія Нечай (Скориківський ліцей Скориківської сільської ради Тернопільської області).

Переможців нагороджено дипломами та цінними подарунками. Організатори подякували всім учасникам за любов до українського слова, наполегливість і прагнення до знань.

