До трьох років позбавлення волі загрожує двом чоловікам, які напали на працівників поліції під час виконання ними службових обов’язків.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

7 листопада близько третьої години ночі у селищі Підволочиськ співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль BMW за кермом якого перебував житель Херсонської області. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що кермувальник та пасажир авто – внутрішньо переміщені особи, але відмітки про реєстрацію у чоловіків відсутні.



Водій даного транспортного засобу порушив правила військового обліку (ст. 210 КУпАП). Йому запропонували проїхати для уточнення даних в ТЦК. Окрім цього, на водія склали ще й адмінпротокол за статтею 130 КУпАП – керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.



Пасажир BMW поводився агресивно та напав на правоохоронців. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Дебошира, уродженця Кривого Рогу, затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують ч. 2 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт.



Тримання під вартою – такий запобіжний захід обрав суд ще одному порушнику статті 345 Кримінального кодексу України. Фігуранта затримали за напад на поліцейських. Близько 9:10 неподалік Чорткова під час спецзаходів, які проводили співробітники силових структур області, працівники поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили водія автомобіля Mercedes. 61-річний житель Кам’янець-Подільського не виконав вимог поліцейських, поводився агресивно та напав на інспектора патрульної поліції.



Фігуранта затримали. Йому інкримінують ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.



Триває досудове розслідування.





