У смутку Мельнице-Подільська громада. На щиті повертається до рідного дому Андрій Амбросійчук. Останній бій захисник прийняв на Сумщині. Андрій – учасник АТО, який продовжив боротьбу з російським окупантом у лютому 2022 року. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Знову і знову клята війна продовжує забирати життя українських Героїв.

Із сумом повідомляємо, що відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 9 листопада 2025 року загинув під час виконання обов`язків військової служби біля н.п. Велика Писарівка Сумської області – старший сержант Амбросійчук Андрій Михайлович, 1978 року народження, житель с. Устя Мельнице-Подільської територіальної громади, учасник АТО, який продовжив свою боротьбу з клятим окупантом в лютому 2022 року.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Нехай добрий, світлий спомин про Андрія стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам`яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував. У цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!» – пише Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

