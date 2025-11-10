У першій половині робочого тижня на Тернопільщині очікується прохолодна з невеликими опадами погода. З четверга опадів не прогнозується, а денні максимуми зростатимуть. У нічні та ранкові години осідатимуть тумани та серпанки.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

11 листопада в області – хмарно. Без істотних опадів. Уночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, вдень 5-10 градусів.

У Тернополі – хмарно. Без опадів. Уночі та вранці туман видимістю 200-500 м. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 6-8 градусів.

