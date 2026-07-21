За 6 місяців цього року суб’єкти господарювання, які працюють на спрощеній системі оподаткування, перерахували до бюджетів територіальних громад Тернопільщини 812,9 млн грн єдиного податку.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року надходження зросли на 12%, що становить додатково 85,7 млн гривень.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Найвагоміший внесок зробили фізичні особи-підприємці, які сплатили 617,5 млн гривень. Юридичні особи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, забезпечили ще 195,5 млн гривень.