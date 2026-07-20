У Тернополі поліцейські застерігають від кишенькових крадіїв.

Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільської області.

До правоохоронців звернулася жителька обласного центру, в якої на ринку викрали гроші.

За словами потерпілої, вона купувала фрукти. Розраховуючись за товар, жінка відкрила сумку і в цей момент невідома особа непомітно витягнула з неї косметичку, в якій було 9 400 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Наразі поліцейські опрацьовують записи з камер відеоспостереження та встановлюють особу, причетну до крадіжки.

Правоохоронці закликають громадян бути уважними у місцях масового скупчення людей. Постійно тримайте в полі зору свої сумки, гаманці, мобільні телефони та інші цінні речі. У жодному разі не залишайте їх без нагляду та стежте, щоб сумки були щільно закриті. Намагайтеся не носити із собою великі суми готівки.

Якщо ви стали жертвою крадіжки, не зволікайте та негайно повідомте про це на спецлінію 102.