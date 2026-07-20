Більшість днів робочого тижня очікуються без істотних опадів. Температурні показники близькі до норми та дещо нижчі. Наприкінці тижня (з четверга на п’ятницю) з надходження атмосферних фронтів слід очікувати на короткочасні дощі.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

21 липня по області та в Тернополі – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 10-15° тепла, вдень 20-25° тепла.

У Тернополі вночі 10-15° тепла, вдень 20-25° тепла.