Професор кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Ірина Шкіцька та доцент кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій Тетяна Юрчишин успішно завершили міжнародне стажування у Кракові, взявши участь у “Курсах для вчителів польської мови з України та Литви – Краків 2025”. Навчання було організовано Центром підвищення кваліфікації вчителів товариства «Польська спільнота» та тривало з 24 по 30 листопада 2025 року.

Програма стажування була насиченою й охопила ключові напрями сучасної полоністики й методики викладання польської мови як іноземної. Лекційні та практичні заняття були зосереджені на таких темах: фонологічна компетенція (обговорювалася важливість правильної вимови у комунікації, ефективні способи її покращення, труднощі вимови, з якими стикаються українці, які вивчають польську мову. Особливу увагу приділено ролі логопедії у формуванні фонологічної компетенції учнів); синтаксис та pедагування (розглядався феномен синтаксичної синонімії, а також способи формування навичок перефразування, скорочення та розширення повідомлень); дидактика та методика (детально аналізувалася специфіка навчання студентів з різними рівнями володіння іноземною мовою, було представлено роль підручників у вивченні польської, а також типи «заборонених» вправ); навчальні техніки (опрацьовані ефективні методики запамʼятовування інформації, підкреслено значення конспектування в опануванні іноземних мов, а також використання словників як інструменту формування мовних компетенцій).

Учасниці із ЗУНУ брали активну участь у всіх організованих заходах, включаючи тренінги, інтеграційні та пропедевтичні заняття, обмінювалися педагогічним досвідом із викладачами, запрошеними з провідних університетів Польщі, зокрема професорами Анною Серетни і Домінікою Іздебською, д-рами Марженою Вавжень, Данутою Галигою, Пауліною Вуйцік-Топур. А зустріч з віцемаршалком Малопольського воєводства Ришардом Пагачем додала курсам ще більшої ваги.

Стажування поєднало поглиблення методичних знань з ознайомленням з багатою історико-культурною спадщиною Польщі. У межах культурної програми відбулися організовані екскурсії до Центру документації ім. Тадеуша Кантора – музею «Cricoteka», а також до Нової Гути та Закопаного. Ці заходи значно сприяли покращенню навичок спілкування польською мовою у реальних умовах, надавши змогу ближче познайомитися з культурою Польщі.

Набутий під час стажування досвід буде імплементовано в освітній процес Західноукраїнського національного університету задля підготовки фахівців та написання наукової і навчально-методичної літератури з польської мови та методики її викладання.

Західноукраїнський національний університет висловлює подяку товариству «Wspólnota Polska», Центру підвищення кваліфікації вчителів SWP та фонду SWP Zdrowie за організацію та фінансування такої важливої освітньої ініціативи для полоністів з України.

