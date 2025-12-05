Пенсіонер зі Львова позичив власне авто незнайомцю, та повертати власність довелося поліцейським.

До співробітників відділення поліції №3 селища Гусятин звернувся житель Львова, котрий повідомив про те, що два дні чекає на повернення власного транспортного засобу. З’ясувалося, пенсіонер позичив легківку чоловікові, котрого вперше побачив, коли підвозив.

Як встановили поліцейські, потерпілий їхав зі Львова до Хоросткова і в Теребовлі його зупинив молодий чоловік та попросив підвезти. Дорогою розговорилися. Молодик переконав пенсіонера позичити авто, мовляв, вирішу свої питання і наступного дня поверну.

Минуло два дні, пенсіонерові треба було повертатися додому, але машини йому повернули. Тоді й звернувся до поліцейських.

Поліцейські оперативно розшукали автівку львів’янина. Встановили особу зловмисника, котрий начебто позичив транспортний засіб. Ним виявився житель Чорткова, 2004 року народження.

Вирішується питання про оголошення фігурантові підозри за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

