Роман Ситник захищав Україну на пекельній Донеччині. Там і загинув ще у листопаді 2024-го. Весь цей час рідні сподівалися, що їхній Герой живий. Довгі дні, місяці очікування та надії… Але Роман повертається додому на щиті. Вічна пам’ять і шана!

«З глибоким сумом повідомляємо, що знову додому на щиті повертається воїн, Захисник, який тривалий час вважався зниклим безвісти.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 28 листопада 2024 року поблизу н.п. Веселий Гай Донецької області, загинув солдат СИТНИК РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1988 року народження, уродженець села Іванків, та проживав з сім’єю в селі Гермаківка.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну. Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають. Вічна пам’ять та слава Герою!» – повідомили у Чортківському Другому відділі РТцк та сп.