У Тернополі викрили майнові афери на 6 мільйонів гривень: судять адвоката і спільника
На Тернопільщині скерували до суду обвинувальний акт щодо двох осіб, підозрюваних у шахрайських діях на мільйони гривень.
Про це повідомили у поліції Тернопільської області.
На лаві підсудних опинилися відомий в Тернополі місцевий адвокат та його спільник, яких викрили у вчиненні шахрайств.
Під час досудового розслідування слідчі зібрали достатньо доказів, аби оголосити зловмисникам підозри у вчиненні майнових злочинів на суму майже шість мільйонів гривень, зазначили в поліції.
Купівля комерційного майна, обмін нерухомості, позика грошей – погоджуючись на ці юридичні процедури за участю адвоката, потерпілі не могли припустити, що потраплять у шахрайські тенета.
Перший задокументований факт шахрайських дій адвоката стався 2017 року.
Тоді місцевий підприємець звернувся до керуючого адвокатського об’єднання щодо отримання послуг з правового супроводу процедури викупу прав на об’єкт нерухомого комерційного майна в центрі Тернополя та оформлення права власності на нього.
Адвокат за майже чотири з половиною мільйони пообіцяв клієнту зробити всю роботу.
Документів на нерухомість підприємець так і не отримав. Дуже довго чекав, бо юрист годував його обіцянками, зрештою звернувся до поліції.
Розслідуючи цей факт шахрайства, поліцейські встановили, що фігурант причетний ще до двох афер, де діяв уже не сам, а зі спільником.
У червні 2022 року до адвоката звернувся тернополянин з проханням допомогти вирішити майнове питання – чоловік хотів придбати для родини заміський будинок.
Знаючи, що чоловік має у власності квартиру – запропонували обміняти її на котедж, точніше – оформити її на власника земельної ділянки, і чекати на будівництво омріяного будинку.
Потерпілий чекає досі, втративши право власності на квартиру. Сума збитків – майже мільйон гривень.
У жовтні 2022 року адвокат взявся «допомагати» одній тернополянці із позикою грошей.
Користаючи із вразливого стану клієнтки, замість документів про заставу транспортного засобу підсунув їй документи про відчуження авто, розповіли в поліції.
Щоправда, жінці вдалося вирішити грошове питання, тож намагалася анулювати угоду і тільки тоді дізналася, що це був договір купівлі-продажу.
Потерпіла втратила право власності на авто, не отримавши ні копійки. Сума збитків склала майже 350 тисяч гривень.
Обом зловмисникам було повідомлено про підозру.
Адвокату – за частинами 3 та 4 статті 190, частиною 2 статті 15 частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.
Його спільникові – за частинами 3 та 4 статті 190, частиною 2 статті 15 частиною 3 статті 190 та частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України.
Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.