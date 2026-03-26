На Тернопільщині скерували до суду обвинувальний акт щодо двох осіб, підозрюваних у шахрайських діях на мільйони гривень.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

На лаві підсудних опинилися відомий в Тернополі місцевий адвокат та його спільник, яких викрили у вчиненні шахрайств.

Під час досудового розслідування слідчі зібрали достатньо доказів, аби оголосити зловмисникам підозри у вчиненні майнових злочинів на суму майже шість мільйонів гривень, зазначили в поліції.

Купівля комерційного майна, обмін нерухомості, позика грошей – погоджуючись на ці юридичні процедури за участю адвоката, потерпілі не могли припустити, що потраплять у шахрайські тенета.

Перший задокументований факт шахрайських дій адвоката стався 2017 року.

Тоді місцевий підприємець звернувся до керуючого адвокатського об’єднання щодо отримання послуг з правового супроводу процедури викупу прав на об’єкт нерухомого комерційного майна в центрі Тернополя та оформлення права власності на нього.

Адвокат за майже чотири з половиною мільйони пообіцяв клієнту зробити всю роботу.

Документів на нерухомість підприємець так і не отримав. Дуже довго чекав, бо юрист годував його обіцянками, зрештою звернувся до поліції.

Розслідуючи цей факт шахрайства, поліцейські встановили, що фігурант причетний ще до двох афер, де діяв уже не сам, а зі спільником.

У червні 2022 року до адвоката звернувся тернополянин з проханням допомогти вирішити майнове питання – чоловік хотів придбати для родини заміський будинок.

Знаючи, що чоловік має у власності квартиру – запропонували обміняти її на котедж, точніше – оформити її на власника земельної ділянки, і чекати на будівництво омріяного будинку.

Потерпілий чекає досі, втративши право власності на квартиру. Сума збитків – майже мільйон гривень.

У жовтні 2022 року адвокат взявся «допомагати» одній тернополянці із позикою грошей.

Користаючи із вразливого стану клієнтки, замість документів про заставу транспортного засобу підсунув їй документи про відчуження авто, розповіли в поліції.

Щоправда, жінці вдалося вирішити грошове питання, тож намагалася анулювати угоду і тільки тоді дізналася, що це був договір купівлі-продажу.

Потерпіла втратила право власності на авто, не отримавши ні копійки. Сума збитків склала майже 350 тисяч гривень.

Обом зловмисникам було повідомлено про підозру.

Адвокату – за частинами 3 та 4 статті 190, частиною 2 статті 15 частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Його спільникові – за частинами 3 та 4 статті 190, частиною 2 статті 15 частиною 3 статті 190 та частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України.

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.