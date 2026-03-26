Західноукраїнський національний університет та громадська організація «Центр фінансової цілісності» закріпили співпрацю, підписавши меморандум про партнерство.

Основним завданням нової ініціативи є підтримка стійкості та цілісністі фінансової системи України, досліджуючи ризики фінансових злочинів та розробляючи ефективні регуляторні рішення для їх протидії. При цьому сприяти підвищенню рівня фінансової та юридичної грамотності населення у сфері безпечного користування послугами, що надають фінансові інституції, враховуючи виклики використання цифрових фінансових сервісів через проведення спільних інформаційних кампаній, тематичних засідань, воркшопів, тренінгів.

Партнерство передбачає активний обмін досвідом та матеріалами, що сприятимуть вдосконаленню чинного законодавства та усуненню існуючих правових прогалин. Організації планують залучати широке коло учасників на регіональному рівні, створюючи платформу для професійної комунікації фахівців та реалізації некомерційних проєктів.

Поєднання практичного досвіду громадського сектору дозволить реагувати на актуальні запити суспільства, забезпечуючи всебічну правову підтримку та розвиток освітнього середовища Тернопільщини.