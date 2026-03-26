29 березня у Тернополі в комплексі Текстильник Sports Factory відбудеться День спортивних майстер-класів «Ветеран Спорт «Рух без обмежень 2.0». Захід об’єднає ветеранів, військовослужбовців, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхні родини.

У програмі – різноманітні активності та адаптивні види спорту, зокрема волейбол сидячи, адаптивне самбо (у межах проєкту «Активні парки «Нестримні»), настільний теніс, бокс для дітей, спортивний покер, бочча та петанк, а також функціональні тренування у тренажерному залі. Учасники матимуть можливість спробувати себе в нових видах активності, отримати підтримку та корисний досвід.

Реєстрація учасників розпочнеться о 9:30, початок заходу – о 10:00. Участь безкоштовна, однак важлива попередня реєстрація за посиланням.

Організатори заходу: Тернопільська міська рада, управління розвитку спорту та фізичної культури і Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.