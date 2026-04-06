Максим Куропатва з Чорткова. Гарний, усміхнений, щасливий. Таким залишиться у спомині рідних, побратимів, друзів. Скільки їх, молоденьких Героїв, ще потрібно там, в небесах? Максим пішов захищати Україну у 20 років. Пам’ятаймо ціну нашої перемоги. Вічна пам’ять тобі, Максиме! Нехай десь там, в інших світах, буде легко твоїй світлій душі…

Клята війна продовжує забирати життя найкращих синів нашої держави. Максиму Куропатві було лише 24… Йому б ще жити й жити – розбудовувати країну, працювати, кохати, створювати сім’ю. Натомість – війна, смерть і вічність.

«Чортківська громада знову у жалобі. Надійшла звістка про загибель на фронті чортків’янина Куропатви Максима Миколайовича (14.05.2001 р.н.).

Після закінчення 9 класів у Чортківській гімназії №3 ім. Романа Ільяшенка (теперішня назва закладу), вступив та закінчив Чортківське вище професійне училище, здобувши професію маляра-штукатура.

Призваний на військову службу 1 квітня 2022 р. Чортківським РТЦК та СП. Служив хіміком відділення радіаційної, хімічної, біологічної розвідки. Сумлінно та мужньо виконував військовий обов’язок, мав репутацію надійного побратима. Загинув 3 квітня 2026 року поблизу населеного пункту Межова Синельниківського району Дніпропетровської області.

Тіло Героя зустрічатимемо біля кафедрального собору верхових апостолів Петра і Павла міста Чорткова у вівторок, 7 квітня, о 13 год. Парастас служитимуть того ж дня 7 квітня о 18 год. у кімнаті смутку, що при церкві Святої Покрови. Похорон відбудеться там же 8 квітня о 12 год.

Просимо прийти та віддати шану Герою!» – повідомили у Чортківській міській раді.