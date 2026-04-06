У суботу, 4 квітня, в Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулася особлива духовна подія – проща для родин полеглих захисників України.

“Під час спільної молитви вшанували пам’ять захисників і захисниць, які віддали своє життя за Україну, молилися за упокій їхніх душ, а також за нашу перемогу, припинення війни та мир у всьому світі”, — розповіли у Тернопільській міській раді.

Особливу увагу приділили підтримці рідних полеглих, які отримали духовну розраду та слова співчуття.

Під час прощі також відбувся майстер-клас з декорування верби та освячення вербових гілок, які за українською традицією вважаються оберегом від усього злого. Здавна наші предки торкалися освяченою вербою одне одного, вірячи, що через цей символічний дотик сходить Боже благословення.

“Схиляємо голови у скорботі та вдячності перед нашими Героями. Нехай Божа Матір огортає своєю любов’ю і турботою кожного, хто втратив рідну людину на війні. Вічна шана і світла пам’ять захисникам України”, — зазначили у міській раді.