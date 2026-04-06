Студенти та викладачі ЗУНУ зібралися разом, аби вшанувати пам’ять випускника університету, командира, парамедика, учасника Революції гідності та АТО, Героя та Захисника України – Сергія Коновала.

Сергій загинув рівно два роки тому – 6 квітня 2024 року на Донеччині, поблизу Часового Яру. Він був командиром 2-ї роти «Сталева сотня» батальйону імені Т. Хаммера. Ще з 2014 року юнак добровольцем став на захист України в лавах ДУК «Правий сектор». Згодом очолив 6-ту резервну сотню Тернопільщини, постійно дбав про бойовий вишкіл бійців і національно-патріотичне виховання молоді. Разом із побратимами він став співзасновником першого у Тернополі ветеранського простору «Дім ветерана».

Сергій Коновал був яскравою, багатогранною особистістю: займався велоспортом, кінематографом, грав на музичних інструментах, багато читав і мандрував світом. У 2018 році разом із ветеранами АТО здійснив масштабний благодійний велопробіг «Чумацький шлях» – понад 10 тисяч кілометрів Канадою та США, під час якого розповідав іноземцям правду про війну в Україні.

З початком повномасштабного вторгнення Сергій без вагань повернувся на передову. Разом зі своїми бійцями він боронив Київщину, Харківщину, Донбас і Луганщину. Завжди спокійний, розважливий і мужній, він водночас залишався надзвичайно доброю і турботливою людиною — найкращим братом, другом, сином, чоловіком, командиром для своїх побратимів.

Сергій Коновал належав до тієї когорти людей, чию втрату неможливо осягнути, а масштаб особистості – важко переоцінити. Він залишив після себе неоціненний спадок справжнього громадянина та патріота. Його життєвий шлях, сповнений мужності та вірності ідеалам свободи, став невід’ємною частиною літопису нашої держави й університету.

Вічна пам’ять Герою!