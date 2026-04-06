Богдану Галонському з Теребовлі недавно виповнилося лише 30 років. Молодий воїн загинув біля Костянтинівки на Донеччині. Вічна пам’ять і шана Захиснику України і кожного з нас!

«Знову болюча втрата. Зі скорботою повідомляємо, що на війні загинув житель міста Теребовлі Богдан Олегович Галонський, 29.02.1996 р.н. Життя захисника обірвалося в бою за Україну, її свободу та незалежність 16 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області.

Солдат Богдан Галонський служив стрільцем-помічником гранатометника та мужньо виконував свій військовий обов’язок, захищаючи Україну.

Теребовлянська міська рада та міський голова Олег Продан висловлюють щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Розділяємо ваш невимовний біль і сум, схиляємо голови у глибокій скорботі разом із вами. Нехай світла пам’ять про Богдана назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав, любив і поважав. Вічна та світла пам’ять!

Шановні теребовлянці! Просимо вас 7 квітня 2026 (вівторок), зустріти з молитвою й лампадками домовину з тілом нашого загиблого Героя Богдана Галонського та вшанувати його світлу пам‘ять. Час зустрічі – 12.00 (перехрестя біля греко-католицької церкви святого Миколая в м.Теребовля). Парастас також 07.04.2026р. о 18-00 год. у Домі скорботи у м.Теребовля вул.Шевченка 3 Г.

Чин похорону воїна відбудеться наступного дня 08 квітня (середа) о 12-00 годині у Домі скорботи у м.Теребовля вул.Шевченка 3 Г. Вічна, світла пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!» – повідомили у Теребовлянській міській раді.