У Тернополі напередодні свята Воскресіння Христового центральні вулиці міста традиційно набувають особливої святкової атмосфери.

Цьогоріч головна великодня локація «Традицій. Сили. Надії» розміститься у сквері на вулиці В. Чорновола, де вже розпочали встановлення тематичної експозиції.

Святковий простір тут буде прикрашено декоративними кошиками, барвистими писанками та світлодіодними арками, оздобленими квітами й вербовими гілками.

Як повідомила начальниця управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Світлана Козелко, ця ініціатива є частиною щорічного міського фестивалю «Великодні мотиви», який уже став доброю традицією для тернополян і гостей міста.

«Цьогоріч до виготовлення святкового декору долучилися учні, студенти та викладачі тернопільських закладів освіти, зокрема – це Галицького коледжу ім. В’ячеслава Чорновола, Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму, Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети, Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, художньої школи імені Михайла Бойчука, а також працівники міських бібліотек, майстриня народних художніх ремесел Тетяна Головань тощо.

У межах оформлення святкової локації світлодіодні арки на вул. В’ячеслава Чорновола оздоблено об’ємними квітами, бантами та вербовими гілками, поруч встановлено дві фотозони, п’ять композицій у вигляді кошиків, одинадцять великих писанок на спеціальних підставках, серед яких – писанка із зображенням герба Тернополя, розписана представниками волонтерських, освітніх, мистецьких та громадських організацій спільно з міським головою Сергієм Надалом. Локація та зелена зона також будуть доповнені й іншим великоднім декором.

Експозиція діятиме впродовж усього періоду Великодніх свят. Запрошуємо усіх охочих насолодитися святковою атмосферою та зробити яскраві світлини на згадку.