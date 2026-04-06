Знову втрата, біль, смуток… Після тривалого лікування від важкої недуги відійшов у Вічність Ярослав Тишко. Щирі співчуття дружині Наталії, донь Аліні, сестрам Марії, Оксані, Тетяні, брату Михайлу. Світла та вічна пам’ять українському Воїну!

«І знову непоправні втрати…

Передчасно відійшов у вічність після тривалого лікування від важкої недуги молодший сержант в/ч А5223 – ТИШКО Ярослав Михайлович, (02.05.1977 – 06.04.2026), мешканець села Горигляди.

У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України.

Висловлюємо щирі співчуття дружині Наталії, дочці Аліні, сестрам Марії, Оксані, Тетяні, брату Михайлу, рідним та близьким, друзям, побратимам.

Слава Герою України!

Світла та вічна пам’ять!» – написали у Коропецькій селищній раді.

У Коропецькій територіальній громаді 6-9 квітня оголошено Дні жалоби.