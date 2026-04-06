Упродовж трьох днів, з 3 по 5 квітня, на дорогах Тернополя та області слідчі поліції зареєстрували 6 автопригод, які забрали життя двох людей. Ще семеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих – неповнолітній мотоцикліст та пасажир авто. Двоє винуватців ДТП сіли за кермо у стані сильного алкогольного сп’яніння, поінформували в обласній поліції.



На трасі “Тернопіль-Львів-Рава-Руська”, поблизу повороту до села Покропивна, житель Вінницької області, керуючи Volkswagen Golf, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із сідловим тягачем DAF. У результаті, водій ВАЗу, який рухався за вантажівкою, не встиг вчасно загальмувати та врізався у задню частину напівпричепа. До лікарні з численними переломами до лікарні госпіталізували 28-річного кермувальника Volkswagen Golf



Про дорожньо-транспортну пригоду з повнолітніми на спецлінію Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення 4 квітня о 00:11 У селі Мишковичі 17-річний житель Тернопільського району, керуючи мотоциклом Musstang, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та перекинувся. У результаті аварії тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримав пасажир мототранспорту, 2010 року народження. Надавали лікарі меддопомогу і кермувальнику. Останній на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння. За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до ч. 1 статті 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння)Кримінального кодексу України.



З переломом ноги до лікарнізвернувся житель Тернополя, 1999 року народження. Чоловік повідомив, що травми отримав у аварії. При виїзді слідчо-оперативної групи Тернопільського райуправління поліції стало відомо, що 4 квітня близько 15:35 водій автомобіля Ford Fusion, здійснюючи маневр повороту, допустив наїзд на пішохода. Потерпілий переходив проїзну частину дороги в межах нерегульованого переходу. Чоловікові надали меддопомогу без госпіталізації.



Дорожньо-транспортну пригоду з летальними наслідками зареєстрували слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Тернопільській області в селі Лопушне Кременецького району. За попередньою інформацією, водій автомобіля КІА NIRO не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та допустив зіткнення із будівлею, а після цього за інерцією врізався ще й в Skoda Octavia. У результаті удару травми не сумісні із життям отримав пасажир КІА. 45-річний тернополянин загинув на місці події. Доправили до лікарні й порушника. Він на момент аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали відповідно до статті 208 КПК.



5 квітня о 2:35 на спецлінію Лановецького відділення поліції надійшла інформація від лікарів про те, що в медзакладі під час реанімаційних заходів помер неповнолітній. Сімнадцятирічний тернополянин на трасі Ланівці – Вишнівець потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Хлопець керував мотоциклом Lifan KPX 250, але не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у дерево. За даним фактом триває розслідування згідно з частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.



У стані сильного алкогольного сп’яніння, а саме 1,47 проміле, сів за кермо DAEWOO й житель Збаража. Чоловік, рухаючись вулицею Незалежності, виїхав на смугу зустрічного руху та збив двох пішоходів, які стояли на узбіччі дороги. Після цього автівка протаранила ще й три припарковані мотоцикли. Потерпілим надали медичну допомогу без госпіталізації. Вирішується питання щодо притягнення винного до відповідальності.



Поліцейські нагадують, що алкоголь і кермо – несумісні. Кожна поїздка у стані сп’яніння – це ризик не лише власним життям, а й життям інших людей. Окремо правоохоронці звертаються й до батьків: не купуйте дітям мототранспорт і не дозволяйте їм сідати за кермо без належних навичок, досвіду та законних підстав. Така “розвага” може обернутися трагедією.



