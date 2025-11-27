Віталій Бик із села Іванківці на Кременеччині загинув у пеклі Покровська. На війні був стрільцем-снайпером. Сьогодні Віталій повертається до рідного дому на щиті. Вшануймо гідно Героя! Вічна вдячність і шана українському Воїну!

«Завтра, 27 листопада (четвер) 2025 року о 13:00 год. в селі Горинка на площадці біля автобусної зупинки зустрічаємо загиблого Героя, жителя села Іванківці Катеринівського старостинського округу БИКА Віталія Олексійовича та прямуємо на Майдан Волі де відбудеться прощання з Героєм.

Опісля траурний кортеж із загиблим відправляється в село Іванківці до родинного дому, де одразу відбудеться панахида. В п'ятницю, 28 листопада, похорон відбудеться таким чином: 10:00 год. літія вдома. Чин похорону відбудеться в церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Поховання Героя відбудеться на кладовищі в селі Кушлин.

Прохання гідно зустріти та вшанувати загиблого Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України», – повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

Стрілець-снайпер Віталій Бик загинув 21 листопада під час виконання бойового завдання в районі н.п. Покровськ. Герою було лише 47 років. Вічна пам’ять і слава!

