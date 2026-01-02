Так довго мама чекала звістки про свого сина… Більше двох років вважали зниклим безвісти уродженця села Соборне Байковецької громади Ігоря Коцана. Стало відомо: молодий захисник загинув у грудні 2023-го у Мар’їнці на Донеччині… У скорботі – рідні та мама Галина… Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«Громада знову в жалобі…

Стало відомо про загибель нашого земляка, Захисника України

Коцана Ігоря Петровича, 1996 року народження, уродженця села Соборне.

Ігор народився 13 жовтня 1996 року.

З 14 грудня 2023 року вважався зниклим безвісти.

30 грудня 2025 року його тіло було ідентифіковано.

Герой загинув 14 грудня 2023 року під час бойових дій у Донецькій області, Покровському районі, місті Мар’їнка.

У скорботі – рідні та мама Галина.

Про час зустрічі, панахиди та похорону повідомимо додатково.

Вічна пам’ять і шана Захиснику України», – написали у Байковецькій громаді.

