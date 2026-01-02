На щиті повертається Ігор Коцан з Тернопільщини: мама більше двох років чекала звістки про сина
Так довго мама чекала звістки про свого сина… Більше двох років вважали зниклим безвісти уродженця села Соборне Байковецької громади Ігоря Коцана. Стало відомо: молодий захисник загинув у грудні 2023-го у Мар’їнці на Донеччині… У скорботі – рідні та мама Галина… Вічна пам’ять і шана українському Воїну!
«Громада знову в жалобі…
Стало відомо про загибель нашого земляка, Захисника України
Коцана Ігоря Петровича, 1996 року народження, уродженця села Соборне.
Ігор народився 13 жовтня 1996 року.
З 14 грудня 2023 року вважався зниклим безвісти.
30 грудня 2025 року його тіло було ідентифіковано.
Герой загинув 14 грудня 2023 року під час бойових дій у Донецькій області, Покровському районі, місті Мар’їнка.
У скорботі – рідні та мама Галина.
Про час зустрічі, панахиди та похорону повідомимо додатково.
Вічна пам’ять і шана Захиснику України», – написали у Байковецькій громаді.